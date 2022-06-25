Taliban'dan İsmailağa cemaatine Mahmut Ustaosmanoğlu taziyesi

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban rejimi, dün toprağa verilen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Böbrek tedavisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitiren İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölüm haberinin yarattığı yankılar devam ediyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'den çok sayıda siyasetçinin taziye mesajı yayımladığı ve cenazesine de bizzat katıldığı Ustaosmanoğlu'na bir taziye de Afganistan'daki Taliban rejiminden geldi.

Taliban rejiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, Twitter hesabından yayımladığı mesajda Ustaosmanığlu'nun ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İslam âleminin büyük âlimi, milyonlarca insanın büyük vaizi, eğitimcisi ve hocası Şeyh Mahmut Efendi’nin Hakk’a yürüdüğünü büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz.

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, bu büyük âlimin ölümünü telafisi mümkün olmayan bir kayıp olarak değerlendiriyor."