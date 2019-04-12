Tam 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen toplam 257 kilo captagon uyuşturucu hap, Kilis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Çerçilik Hudut Karakolu ekipleri ile birlikte düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

Kilis'in Suriye sınırındaki Çerçili köyü kırsalında yapılan operasyonda, ele geçirilen 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hapa el konuldu. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.