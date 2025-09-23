  1. Anasayfa
  3. Tam 1,5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün sebebi doktorları da şaşırttı!

Tam 1,5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün sebebi doktorları da şaşırttı

Malatya'da 1,5 yıldır aralıksız ölsüren 50 yaşındaki bir kadının akciğerine yapışmış bir kabak çekirdeği tespit edildi.

Malatya'da 1,5 yıldır sürekli öksüren A.T. (50), hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün, A.T.’in akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığı belirlendi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan A.T., Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. A.T.'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda A.T.'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. A.T.'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası A.T., sağlığına kavuştu.

'BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK'

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. A.T. ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. (DHA)

