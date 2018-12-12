Tam 19 kilogram ! Sinop'ta yakalandı

Sinop'ta kentte balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle levrek avcılığında artış yaşandığını söyledi.

Levreğin amatör balıkçılar tarafından da avlandığına işaret eden Kanal, levrek akınının ay sonuna kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Kanal, avlanan 9 ve 10 kilogramlık levrekleri kilosu 75 liradan satışa sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son günlerde bu kadar büyük olmasa da levrek kendini gösteriyordu. Bollaşması hem bizlerin hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü. Çünkü bu balık türünün avcılığı son yıllarda giderek azaldı. Şimdi havaların soğumasıyla gerek amatör balıkçılarımız gerekse büyük balıkçı teknelerimizle avlanmaya başlandı. Fiyatı biraz pahalı ama az bulunduğu için bizim açımızdan normal."

Kanal, eskiden bol miktarlarda levrek avlandığına dikkati çekerek, "Umarım bu sezon başlangıç olur, gelecek sezon ve devamında bu artış sürer." ifadesini kullandı.