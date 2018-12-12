Fatih Portakal'a bir şok daha ! Başına bela oldu...
Fatih Portakal'a bir şok daha ! Başına bela oldu...
Valilik açıkladı ! O araçların hepsi toplanacak
Valilik açıkladı ! O araçların hepsi toplanacak
Türkler Google'da en çok bunları aradı
Türkler Google'da en çok bunları aradı
Erdoğan'ın operasyon açıklamasına dolardan ilk tepki
Erdoğan'ın operasyon açıklamasına dolardan ilk tepki
Erdoğan Fırat'ın doğusuna askeri harekat için tarihi açıkladı
Erdoğan Fırat'ın doğusuna askeri harekat için tarihi açıkladı
Ormandan toplayıp yedi, ölümle pençeleşiyor
Ormandan toplayıp yedi, ölümle pençeleşiyor
Kotasız internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Kotasız internet paketlerinin fiyatları belli oldu
AYM'den memurları ilgilendiren karar ! 20 bin TL tazminat kazandı
AYM'den memurları ilgilendiren karar ! 20 bin TL tazminat kazandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Aralık 2018 20:18

Tam 19 kilogram ! Sinop'ta yakalandı

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, toplam ağırlıkları 19 kilogram olan iki levrek yakaladı.

Tam 19 kilogram ! Sinop'ta yakalandı
A+ A-

Sinop'ta kentte balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  hava sıcaklıklarının düşmesiyle levrek avcılığında artış yaşandığını söyledi.

Levreğin amatör balıkçılar tarafından da avlandığına işaret eden  Kanal, levrek akınının ay sonuna kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Kanal, avlanan 9 ve 10 kilogramlık levrekleri kilosu 75 liradan satışa  sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son günlerde bu kadar büyük olmasa da levrek kendini gösteriyordu.  Bollaşması hem bizlerin hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü. Çünkü bu balık  türünün avcılığı son yıllarda giderek azaldı. Şimdi havaların soğumasıyla gerek  amatör balıkçılarımız gerekse büyük balıkçı teknelerimizle avlanmaya başlandı.  Fiyatı biraz pahalı ama az bulunduğu için bizim açımızdan normal."

Kanal, eskiden bol miktarlarda levrek avlandığına dikkati çekerek,  "Umarım bu sezon başlangıç olur, gelecek sezon ve devamında bu artış sürer."  ifadesini kullandı.

AA

levrek , sinop , deniz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM