Tam 3 saat uğraştılar... Türk sularında yakalandı

Mersin açıklarında balıkçılar, 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. Açıkta balıklara saldıran köpek balığının 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandığı açıklandı.

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, 7 kişi ancak kaldırabilirken, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle balığı izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev köpek balığı ile fotoğraf çekilirken, balığın özellikle kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak olması vatandaşların takdirini kazandı.

"3 SAATLİK BİR UĞRAŞ SONUCUNDA KÖPEK BALIĞI YAKALANMIŞTIR"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından yakalandığını ifade ederek, "Balıkçılarımız İzollu Bey isimli balıkçı teknemiz ile yaklaşık 12 mil açıkta balık tutarken, köpek balığının bölgede bulunan balıklara saldırmasından dolayı yakalamak zorunda kalmışlar. 3 saatlik uğraş sonucunda köpek balığını yakalamışlar. Tuttuğumuz köpek balığı yaklaşık 4 metre boyunda ve 300 kilogram ağırlığındadır. Bugün bunu balık pazarında sergileyeceğiz. Tabi havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıkları da bu tarafa doğru kaymaya başladı ve piyasaya çıkıyorlar. Tabi bunlar sahile yakın yerlerde yaşamazlar, yaşayamazlar. Bu balıklarla hep çok açıklarda karşılaşıyoruz. Balıkçılarımız da dün açıklarda bu balığı görmüşler" diye konuştu.

"KANSER HASTALARINA ÜCRETSİZ DAĞITILACAK"

Köpek balığı etinin ve ciğerinin kanser hastalarına çok iyi geldiğini vurgulayan Polat, "Bizim derneğimize kayıtlı olan kanser hastası vatandaşlarımız var. Köpek balığının eti ve ciğeri kanser hastalarına çok iyi geliyor. Hayvanlar ve insanlar içerisinde kansere yakalanmayan tek canlı köpek balığıdır. Onun kafasından kuyruğuna kadar bir ciğeri vardır. Hemen hemen boyu kadar bir ciğeri vardır. Onun da etkisiyle kansere yakalanmıyor bu hayvanlar. Kanser tedavilerinde de özellikle köpek balığı ciğeri kullanılıyor. Bugün balık pazarında bunu sergiledikten sonra kanser hastalarımıza bunu ücretsiz dağıtacağız. Ayrıca bunun dışında da bütün vatandaşları pazarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkçı teknesinin kaptanı Ahmet Dirgül ise dün gece avlanmaya çıktıklarında bu balığı tuttuklarını belirterek, "Bu balık her zaman çıkmaz. Bu bir vole balığıdır. Yani bir sürü balığıdır. Sürüden ayrılmış, bize denk geldi. Biz de 3 saat süren uğraşlar sonucunda balığı yakaladık. Bu balık kanser önleyici, çok şifalı bir balık. Eti de çok lezzetli" ifadelerini kullandı.