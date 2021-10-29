Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı
Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamalarında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen ve sembol haline gelen fotoğrafın öyküsünü oğlu Mustafa Özler anlattı.
Tam 88 yıl önce 1933 yılı... Fotoğrafın çekildiği yer Uşak. Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamalarından bir kare.
Bu anı objektifine yansıtan Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler'di. Zaferin ve minnetin simgesi o fotoğrafın hikayesini Özler'in oğlu Mustafa Özler anlattı.
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