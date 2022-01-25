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Tam eksi 30.9 derece: İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Tam eksi 30.9 derece: İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye'nin en soğuk yeri Sivas'ın Gürün ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Gürün'ün Göbekören köyünü, sıfırın altında 29.6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 28, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26.8, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 25.4 derece olarak kaydedildi.

 Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 24,7, Kangal ilçesinde 24,5, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 24,4, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 24,1, Kayseri'nin Sarız ilçesinde 23, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 22,5 ve Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde ise 22,3 derece ölçüldü.

Soğuk hava Sivas merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu.

Etiketler soğuk eksi derece sivas
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