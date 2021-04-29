Tam kapanma öncesi son veriler! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bugün 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 715 kişinin septomlu, 37 bin 674 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı. İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durumGüncel Toplu taşıma seferlerinde tam kapanma değişikliği!Güncel İşte Biotench aşısıyla ilgili son araştırma! Sonuçlar umut vericiGüncel