Tam kapanma öncesi sürpriz karar! Bakan Koca açıklama yapacak!

Yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanma öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye genelinde uygulanacak kapanma 29 Nisan perşembe günü 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

17 günlük tam kapanma öncesinde ise Koronavirüs Bilim Kurulu toplanma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans üzerinden yapılacak toplantı saat 16.30'da başlayacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Koca'nın tam kapanmaya yönelik vatandaşlara seslenmesi, son gidişatı değerlendirmesi ve aşılama süreciyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.

27 Nisan 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu

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TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları muafiyet için teşkil etmeyecek.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.