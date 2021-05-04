  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!

''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!

Türkiye'de geçtiğimiz hafta başlayan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 hafta sürecek tam kapanmanın sonrası için akıllardaki soru yanıt buldu. Türkiye bu sefer de "kademeli açılmaya" gidecek...

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberinde, şu an 100 bin nüfusta haftalık 400 vaka görüldüğü, bunun bayram sonrasında 100’ün altına düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Haberde, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerin 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanmanın ardından hangi önlemlerin alınacağını masaya yatırdığı kaydedildi.

Buna göre tam kapatmanın ardından, önce okullar açılması ve sınavların başlaması gerektiği dile getirildi.

İkinci aşamada, ‘tek dükkân’ olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği, sonrasında ise kafe ve restoranların masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması gündemde olduğu öne sürüldü.

Vaka sayısında düşüş sürüyor! İşte son 24 saatin korona tablosuVaka sayısında düşüş sürüyor! İşte son 24 saatin korona tablosuGüncel
18 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek? Bakan açıkladı18 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek? Bakan açıkladıGüncel
Bakan Koca beklenen açıklamayı canlı yayında yaptıBakan Koca beklenen açıklamayı canlı yayında yaptıGüncel

Hürriyet

Etiketler tam kapanma kademeli açılış koronavirüs Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Biz tam kapandık; plajı boş bulan turistler çırılçıplak denize girdi!
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ''devam'' dedi!
Döviz, Euro ve altın zirveye yapıştı! TL'deki değer kaybı büyüyor!
Cuma günü açılıyor... İşte Taksim camisinin son hali
Atlı polisler plaja indi!
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı
Merve Boluğur’un ''1989 modası'' paylaşımına beğeni yağdı
Enflasyon açıklandı, Mayıs 2021 kira zam oranı da belli oldu!
Bu ev bildiğiniz evlerden değil! Yeni sahiplerine teslim edildi
Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı