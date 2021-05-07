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Tam kapanma yokmuş gibi... Trafik durma noktasına geldi

Tam kapanma süreci devam ederken İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına kadar geldi.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor. Haftanın son iş gününde ise işlerinden çıkarak evlerine hareket eden araç sürücüleri trafikte yoğunluk oluşturdu. Maltepe E5 Ankara istikametinde ise trafik ara ara durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise saat 18.00 itibariyle ölçümlenen yoğunluk yüzde 35 olarak ölçümlendi.

Etiketler trafik tam kapanma istanbul
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