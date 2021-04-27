Tam kapanmada alkol satışı yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni yasaklar sonrası, alkol satışı yasağı merak konusu oldu. Tekel Bayileri Platformu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Koronavirüs gündemiyle toplanan kabine toplantısından yeni yasak kararları çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçerek, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağı, 'tam kapanma' kararı sonrası yeniden tartışma konusu oldu.

29 Nisan-17 Mayıs arasında böyle bir yasak olup olmayacağı tartışılırken, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, açıklanan genelge sonrası tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aybaş, "Bizler açığız" ifadelerini kullandı.

GENELGEDE ÖZEL MADDE YOK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmuyor.

Genelgenin marketler ile ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."