Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni yasaklar sonrası, alkol satışı yasağı merak konusu oldu. NTV muhabiri Serkan Kaya, 17 gün boyunca alkollü içecek satışının yasak olacağını belirtti.

Türkiye artan vakalar sonrası 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlamak üzere 17 günlük tam kapanmaya geçiyor. Kapanma 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek. Alınan karar sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağının tam kapanma döneminde de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

KAPANMA BOYUNCA YASAK OLACAK

Konu hakkında merak edilenleri açıklayan NTV'nin Parlamento muhabiri Serkan Kaya, tam kapanma boyunca alkol satışının yasak olacağını söyledi. Kaya, "Bundan önceki yasak döneminde uygulanan bir yöntem vardı. Kısıtlama döneminde alkollü içecek satışlarına yasak getirilmişti. Bu uygulama 17 gün sürecek tam kapanma boyunca da aynen geçerli olacak. Alkollü içecek satışı 17 Mayıs'a kadar yasak olacak. İşletmeler açık olabilecek ancak kuruyemiş ya da diğer ürünlerin satışını yapabilecek" ifadelerini kullandı.

GENELGEDE ÖZEL MADDE YOK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmuyor.

Genelgenin marketler ile ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."