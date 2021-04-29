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Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri belli oldu

İstanbul'da tam kapanma sürecinde eczanelerin 09.00-18.00 saatleri arasında çalışacağı açıklandı.

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İSTANBUL'DA TAM KAPANMADA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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