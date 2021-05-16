Tam kapanmada güneş, kademeli normalleşmede yağmur... Yağışlar geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, tam kapanmadaki bahar havasına veda edeceğiz. Bugün itibariyle yağışlı hava etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava tahmin haritalarıyla hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatleri itibarıyla ülkenin kuzeybatı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















