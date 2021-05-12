Tam kapanmayla geçecek Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji tam kapanmanın 3'üncü ve son haftasına denk gelen ve yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda hava durumu beklentilerini açıkladı. İşte haritalarla il il, bölge bölge hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2021 tarihine ait hava durumu raporu yayınlandı. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenirken Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de bu akşam ve gece saatlerinde kuzeyli yönlerden orta, yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50km/sa), diğer yerlerde genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın başlayacak Ramazan Bayramı süresince de mevsim normallerinde olması bekleniyor. İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:















BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK ?

MARMARA Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.