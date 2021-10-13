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Tamer Karadağlı Nihal Yalçın olayı büyüyor: Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar

Tamer Karadağlı Nihal Yalçın olayı büyüyor: Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar

Tamer Karadağlı, kendisine destek olduğu için eleştirilen Pınar Altuğ'a destek paylaşımı yaptı.

Pınar Altuğ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Nihal Yalçın'ın ödül konuşması esnasındaki hareketleriyle tepki çeken eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek verdi. Altuğ, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Kimse arkada öyle durmak zorunda değil. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz" demişti.

Altuğ açıklamalarının ardından sosyal medyada hep destek hem de tepki gördü.

"GERÇEKTEN İLGİNÇ BİR TOPLULUK"
Eski partnerine gelen tepkilerden rahatsız olan Tamer Karadağlı, Twitter hesabından "Pınar Altuğ benim kadınlara karşı ne kadar hassas olduğumu, asla bir kadını incitemeyeceğimi en iyi bilen kişidir. Şimdi de sırf bana destek olduğu için Pınar'ı linç ediyorlar. Gerçekten ilginç bir topluluk" açıklamasında bulundu.

Etiketler linç tamer karadağlı pınar altuğ
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