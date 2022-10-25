Tamire getirilen telefon bomba gibi patladı

İzmit’te arızalı bir cep telefonu, tamir için getirildiği iş yerinde patladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmit’te arızalı bir cep telefonu, tamir için getirildiği iş yerinde patladı. O sırada başka bir telefonu tamir eden çalışanın, az kalsın yüzü yanıyordu. Ellerinde yanıklar oluşan tamirci hastaneye kaldırıldı. Böyle bir patlamayı ikinci kez yaşadıklarını söyleyen iş yeri sahibi ‘‘Vatandaşlar cep telefonlarını bataryaları şişmeden, az şarj olmaya başldığını fark ettiklerinde tamire getirsinler’’ uyarsınıda bulundu.