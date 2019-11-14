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  3. 14 Kasım 2019 12:54

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı için karar verildi

İçişleri Bakanlığı, 4 gündür Türkiye-Yunanistan sınırındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröristin ABD'ye gönderileceğini açıkladı.

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı için karar verildi
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin ara bölgede kalmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin dördüncü günüTampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin dördüncü günü

 

DHA

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terörist , sınır , deaş
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