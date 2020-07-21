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  3. 21 Temmuz 2020 22:53

Tandıra giren yılan panik yarattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bahçesindeki tandıra yılan girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Tandıra giren yılan panik yarattı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bahçesindeki tandıra giren yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak yeniden doğaya saldı.

Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 324 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Özkan isimli vatandaş evinin bahçesinde bulunan tandıra girdiği esnada içeride bulunan 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı. Bunun üzerine Özkan durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen ekipler, tandırın içerisine girerek yılanı aramaya başladı. Ekipler, kısa sürede yılanı saklandığı yerden çıkararak yakaladı. Evin içerisinde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hayvanı evden uzaklaştıran ekipler, yılanı mahallede bulunan derenin içine bıraktı.

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itfaiye , yılan , tandır
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