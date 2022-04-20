Tanju Çolak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, artık AK Parti ile aynı çizgide olmadığını söyleyerek, “Gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum” diye konuştu.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Haber Global’de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı.

Futbol hayatıyla ilgili konuşan Tanju Çolak siyasetle ilgili bir soru üzerine artık AK Parti ile aynı çizgide olmadığını açıklarken sözlerine şöyle devam devam etti:

“İstanbul’dan, İzmir ve Samsun’dan aday adayıydım. İzmir’den adaylığımı koyduğumda Ankara’da mülakata gittik. Giren hemen çıkıyor. Ben içeri girdim, kronometreye bastım. Karşımdakiler, ‘Sen benim efsanemizsin’ dediler. Ben 30 dakika konuştum beni dinlediler. Oradan birine, ben TRT’ye çıkamıyorum, dedim… Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Sağ taraftarıyım da… Bizi seven, bizi kabul eden artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı’yım biraz değer ya. Alpay’ı aradım 7 – 8 kere dönmedi…”