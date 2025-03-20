Tanju Özcan Saraçhane'de polis barikatını böyle aştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Saraçhane'de polis barikatının üzerinden atlayıp vatandaşların yanına geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında protestolar devam ederken İstanbullular da Saraçhane'de toplandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da İmamoğlu'na destek vermek için Saraçhane'ye gelen isimler arasında yer aldı.

Gazeteci Aziz Berke Duran tarafından kayda alınan görüntüye göre, Saraçhane'de bulunan Tanju Özcan, vatandaşların yanına geçmek için belediye önünde kurulan polis barikatının üzerinden atladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.