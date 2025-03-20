  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tanju Özcan Saraçhane'de polis barikatını böyle aştı

Tanju Özcan Saraçhane'de polis barikatını böyle aştı

Tanju Özcan Saraçhane'de polis barikatını böyle aştı
Güncelleme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Saraçhane'de polis barikatının üzerinden atlayıp vatandaşların yanına geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında protestolar devam ederken İstanbullular da Saraçhane'de toplandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da İmamoğlu'na destek vermek için Saraçhane'ye gelen isimler arasında yer aldı.

Gazeteci Aziz Berke Duran tarafından kayda alınan görüntüye göre, Saraçhane'de bulunan Tanju Özcan, vatandaşların yanına geçmek için belediye önünde kurulan polis barikatının üzerinden atladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler tanju özcan bolu belediye başkanı barikat polis barikatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Cem Küçük şimdi de bir iş insanını hedef gösterdi: ''Gözaltına alınabilir'' Cem Küçük şimdi de bir iş insanını hedef gösterdi: ''Gözaltına alınabilir'' Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı; 17 takımın taraftarları çıldıracak! Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı; 17 takımın taraftarları çıldıracak! İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar Diploması iptal edilen profesörün öğrencilerinden öğretmenlerine destek Diploması iptal edilen profesörün öğrencilerinden öğretmenlerine destek Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi suçlamalara tek tek yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi suçlamalara tek tek yanıt verdi Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı Usta yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti Usta yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ekranlara ''Eşref Rüya'' dizisiyle geri döndü Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ekranlara ''Eşref Rüya'' dizisiyle geri döndü ''White House'', ''White House'' olalı böylesini görmemişti! ''White House'', ''White House'' olalı böylesini görmemişti! Japonya milli televizyonu Türkiye'de: 2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı belgesel oluyor Japonya milli televizyonu Türkiye'de: 2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı belgesel oluyor Dev İngiliz bankası Dolar/TL tahminini güncelledi! Dev İngiliz bankası Dolar/TL tahminini güncelledi! Muharrem İnce Saraçhane'de böyle isyan etti: ''Bir günde yüzde 10 fakirleştik'' Muharrem İnce Saraçhane'de böyle isyan etti: ''Bir günde yüzde 10 fakirleştik'' Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Ankara'da 6 yaşındaki bir çocuğunun cesedi parçalanmış halde bulundu! Ankara'da 6 yaşındaki bir çocuğunun cesedi parçalanmış halde bulundu!