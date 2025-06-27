Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na olay sözler: ''13 yıldır belimizi kırdın''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevi için yaptığı açıklamalara "13 yıldır belimizi kırdın" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Halk TV'de CHP'nin Kurultay davasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Özcan, mutlak butlan kararı verilmesi halinde, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir darbe olarak değerlendireceğim. Bu darbe sonunda darbecilerle birlikte hareket edip görev kabul eden olursa, Cumhuriyet Halk Partisi benim nazarımda darbecilerin yönetimi altına girmiş olacak” dedi.

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 yıldır başınızdaydım, benden size ne zarar gelir?” sözüne cevap verdi:

Özcan “Zaten itiraz ettiğimiz şey bu! Bizim 13 yıldır umudumuzu, belimizi kırdın. Sen seçimi kaybetmeseydin, bugün Türkiye’de hiçbir belediye başkanı tutuklu değildi” ifadelerini kullandı.