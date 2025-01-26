Tanju Özcan'dan olay olacak sözler: ''Bakanı aklamaya çalışıyorlar''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin ''Bu soruşturma bu haliyle devam edecekse bu sadece bakanı ve hükumetin atadığı bürokratları aklamaktan başka hiçbir işe yaramaz'' dedi.

Bolu'da kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibinin de aralarında olduğu 15 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

TANJU ÖZCAN'DAN "BAKAN ÇIPLAK" VİDEOSU

Sosyal medya hesabından ''Bunları söylemek zorundayım; Bakan çıplak'' başlıklı bir video yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, facia ile ilgili soruşturmaya ilişkin, bakanlıkça yetkilendirilen, yangın dahil her türlü denetimi yapan özel firma yetkililerine ve bu binaya yangın sigortası yapan sigorta şirketine bir tek soru dahi sorulmadığını ifade etti.

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’ın videodaki açıklaması şöyle:

“Faciadan sonra bir adli soruşturma açıldı. Bir adli soruşturma niye açılır? Gerçekleri ortaya çıkarmak için açılır. Bolu’daki soruşturma gerçekleri ortaya çıkarmak için değil gerçeklerin ortaya çıkmaması için yürütülen, sorumluların ortaya çıkmaması için yürütülen bir soruşturma haline geldi. Niye mi bunları söylüyorum?

"TURİZM BAKANLIĞI BELGELİ BİR OTEL"

Bir, burası Turizm Bakanlığı belgeli bir otel, Turizm Bakanlığı’nın yasa ve yönetmeliklere göre denetlemesi gereken bir otel, Turizm Bakanlığı’nın ne genel ne de yerel yöneticilerinden bir kelime bilgi istemedi savcılık. Bakan kendisi burasının belediye sınırları içerisinde olmadığını söyledi. İşyeri açma ruhsatını veren İl Özel İdare, neden bir Özel İdare yetkilisi gelip ifade vermiyor.

"NEREDE ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN GÖREVLİLERİ?"

Çalışma güvenliği var ülkede, iş güvenliği önemlerinin alınıp alınmadığını kim denetleyecek? Nerede Çalışma Bakanlığı’nın görevlileri? Nerede ifadeleri?

"BU CANİ İFADESİNDE 15 ARALIK'TA TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DENETLENDİK DİYOR"

Bu cani otelin sahibi ifadesinde diyor ki FQC isimli bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firma bizi yangın, güvenlik, hijyen yönünden denetliyor sürekli diyor. Bize herhangi bir şey söylemedi diyor. Yine bu cani ifadesinde diyor ki 15 Aralık'ta Turizm Bakanlığı tarafından denetlendik diyor. Yangın önlemleri konusunda bizi uyaran olmadı diyor. Nerede bu özel şirketin yetkilileri? Buraya yangın sigortası yapılmış. Nerede bu yangın sigortası yapan firmanın yetkilileri. Burada sadece yangını söndürmeye çalışıp can kayıplarını azaltmak için mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarım dışında gözlatında kimse yok. Böyle soruşturma mı olur?

"TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİDİR DEDİĞİ İÇİN RAPORU BEĞENMİYORSUN"

Sen olaydan sonra kendi kendine bilirkişi heyeti atıyorsun başsavcılık olarak. Sonra heyet gidiyor keşif yapıyor inceleme yapıyor rapor hazırlıyor. Raporu beğenmiyorsun. Çünkü Turizm Bakanlığı yetkilidir dediği için raporu beğenmiyorsun ek bilirkişi raporu istiyorsun. Böyle soruşturma mı olur?

"BU SORUŞTURMA BAKANI VE BÜROKRATLARI AKLAMAKTAN BAŞKA HİÇBİR İŞE YARAMAZ"

Orada oturmuş troller televizyonlarda Bolu'ya dahi gelmemişler yangın nereden çıkmış onu dahi bilmiyorlar oturdukları yerden ahkam kesiyorlar. Bakanı aklamaya çalışıyorlar Bakın bu soruşturma bu haliyle devam edecekse bu sadece bakanı ve hükumetin atadığı bürokratları aklamaktan başka hiçbir işe yaramaz"