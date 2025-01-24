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Tanju Özcan'ın Grand Kartal Otel iddiası yalanlandı

Tanju Özcan'ın Grand Kartal Otel iddiası yalanlandı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kartalkaya'da yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Bolu belediye başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından "Aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Bu delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Otel binasının yıkımı durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "İddia doğru değildir" yanıtı geldi.

"Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." denilen açıklamada nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda verildiği de belirtildi.

Açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Etiketler grand kartal otel otel yıkılacak mı dmm İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iletişim başkanlığı tanju özcan
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