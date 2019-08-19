Tank palet fabrikası sessiz sedasız gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) elindeki en kritik askeri fabrikalardan biri olan Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın dolaylı yoldan özel sektöre kiralanmasına yönelik işlemler sessiz sedasız yürütülüyor. Halen Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bünyesinde TSK'ye hizmet veren askeri fabrikanın 21 Ağustos'ta ASFAT AŞ'ye (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) resmen devredileceği öğrenildi. Devri üstlenen ASFAT'ın fabrikayı Katar ortaklı BMC'ye kiralayacağı ya da doğrudan işletmesini BMC'ye yaptıracağı ifade ediliyor.

Karardan vazgeçildi

Askeri birlik statüsünde olan ve TSK'nin elindeki tanklar başta olmak üzere tüm paletli silah araç ve gereçlerinin onarımının yapıldığı, Fırtına Obüsleri'nin üretildiği Tank Palet Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan sürpriz bir kararla özelleştirme kapsamına alınmıştı. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler ve fabrikada örgütlü işçilerin tayin baskısıyla özelleştirme yoluyla şirketlere devir kararından vazgeçildi. Bunun yerine fabrikanın, MSB bünyesinde kurulan bir kamu şirketi olan ASFAT AŞ'ye devrine karar verildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Tank Palet Fabrikası'nın ASFAT AŞ'ye devrine yönelik resmi işlemler 21 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Böylece fabrikada çalışan işçilerin tamamı MSB kadrosundan çıkıp ASFAT kadrosuna geçecek. İşçilerin maaşları da artık 14 Eylül'den itibaren ASFAT tarafından ödenmeye başlayacak.

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi yönündeki kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine fabrikada çalışan 605 işçi MSB'ye bağlı diğer fabrikalarda çalışma talebiyle tayin başvurusunda bulunmuştu. Ancak özelleştirmeden vazgeçilip ASFAT formülünün devreye alınmasıyla tayin konusunda ısrar eden işçi sayısı 180'e düştü. Tayin isteyen bu 180 işçiden 160'ının tayin talepleri kabul edilip istenilen illere gönderildi. Tank motoru ustası oldukları belirtilen 20 işçinin tayin talebi ise kabul edilmedi. Tankların güç grubunun onarımını yapan bu işçilerin yerine şimdilik usta bulunamayacağı gerekçesiyle tayin taleplerinin geri çevrildiği öğrenildi.

Ciddi kuşkular barındırıyor

Askeri fabrikalar genel müdürlüğü komutanlarının fabrikada işçilere açıklama yapıp devir ve yeni işletme yöntemini açıkladıkları öğrenildi. Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, komutanların yaptığı açıklamalardan Tank Palet'in ASFAT'a devredilmekle birlikte işletmesinin BMC'ye verileceğini, dolayısıyla Fırtına Obüsü ve Altay tankının BMC tarafından yapılıp ASFAT'a, oradan da MSB'ye satılacağını anladıklarını söyledi. Uygulama başlamadan sistemin nasıl işleyeceğini anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Yavuz, yeni sistemde işçilerin haklarının büyük ölçüde korunduğunu, ancak milli güvenliği yakından ilgilendiren fabrikanın geleceği konusunda ciddi kuşkularının oluştuğunu söyledi.



