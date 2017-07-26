Tapınak merkezi gün yüzüne çıkartılıyor

Kaynaklarda Tanrıça Ma'ya adanmış olan 6 bin kölenin tapınak arazilerinde çalıştığı yer alan Tokat Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 8. yılına girdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, tarafından yürütülen kazı çalışmalarında 40 kişilik bilimsel ekibin yanı sıra 20 işçi yer alıyor. Çalışmaların antik kentin merkezinin oluşturduğunu düşündükleri Hamam Tepe'de 3 bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erciyas, sur duvarının kuzey batı köşesini ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Geç Roma erken Bizans dönemi yapı grubu ile karşı karşıya olduklarını belirten Erciyas, "Buluntular açısından Helenistik döneme kadar inmek mümkün. Burada çok derin bir tarih yatıyor, bu tarihide ortaya çıkarmak çok uzun zaman alacak" dedi.

Komana, tapınak merkezi

Erciyas, Mitridat Kararlığının yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruduğu kaynaklarda yer alan Komana’nın bir tapınak merkezi olduğunu söyledi. Helenistik dönemde Anadolulu bir tanrıça olan Ma'ya adanmış bir merkez olduğunu aktaran Erciyas, "Buranın özellikle tarım gelirinin yüksek olduğu bu gelirin tapınakta toplandığı ve gelirin kimi zaman krallığa bir banka görevi üstlendiğini biliyoruz. Yılda iki kere festivallerin olduğunu bu festivallerde tüccarların burada buluştuğu büyük bir zenginlik ve törenlerle, şenliklerle kutlandığını Amasyalı strabondan öğreniyoruz. Helenistik dönemdeki bu tapınak alanında yaklaşık 6 bin tapınak hizmetkarının olduğunu biliyoruz. Bu hizmetkarların tarımsal faaliyetleri yerine getirdiği, tarımsal faaliyetlerde davetlilere hizmet ettiği strabonun bize anlattıkları arasında" dedi.