Tapu beyanında ceza oranı artırıldı

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, beyanlarını zamanında yapmayan vatandaşlara verilecek ceza tutarı 3.500 TL'ye çıkarıldı.

Vergi beyanında Önceki uygulamada 95 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle 3.500 TL'ye çıkarıldı. Bu ceza, her yıl düzenli olarak verilmesi gereken beyanların yapılmaması durumunda uygulanacak.

3 BİN 500 LİRA CEZASI VAR

Eylül ayının başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, tapu alım-satım işlemleri, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar ve diğer mülk edinme durumları ile ilgili beyanların ilgili belediyelere zamanında yapılmaması durumunda 3.500 TL ceza uygulanacak.

2 Ağustos tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, geçmişte 95 TL olan ceza bedeli, yeni düzenlemeyle 3.500 TL'ye yükseltilmiş durumda. Her yıl beyanname verilmemesi durumunda bu ceza katlanarak uygulanacak.

BU HAK GEÇERSİZ OLACAK

Uzmanlar, vatandaşların bu dönemde belediyelere ve yetkili kuruluşlara başvuruda bulunarak gerekli beyanları yapmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, önalım hakkı genelde geçerli olmakla birlikte, icra yoluyla yapılan satışlarda bu hak geçersiz olabiliyor. Yani, borç nedeniyle icra yoluyla satışa sunulan hisse payları için önalım hakkı ortadan kalkıyor ve üçüncü kişiler bu payları satın alabiliyor.

TAPU HARCI NE KADAR?

Tapu işlemleri açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise tapu harcı. 2024 yılı bitmeden tapu sahibi olmayı planlayan vatandaşların, tapu harcı beyanını yapmaları ve ödemeleri gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, 500 bin TL değerindeki bir tapu alımında, toplam 20 bin TL tapu harcı ödenmesi gerekecektir. Bu ödemenin yarısını alıcı, diğer yarısını ise satıcı üstlenir.

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