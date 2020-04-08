Tapu müdürlüklerine de maskesiz girişler yasaklandı

Corona virüs salgını sonrası bulaş riskini en aza indrimek için pek çok önlem alındı. Yetkililer tarafından sıklıkla 'evde kalın' uyarısı yapılsa da çalışmak için ya da zorunluluk nedeni ile dışarı çıkan vatandaşlara yapması gerekenler hatırlatılıyor.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Vaka sayılarının artışının önüne geçmek için bir çok alanda maske takma zorunluğuğu getirildi. Bunlardan biri de tapu müdürlükleri. Tapu genel müdürlüklerine artık maskesiz giriş yapılamayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki imzası ile taşra genel müdürlüklerine gönderilen yazıda vatandaşların maskesiz içeri alınmaması vurgulandı. Ayrıca personelin de siperlikli maske ve eldiven kullanması istendi.

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI

Yaşanan olağanüstü süreçte çalışanların hayatını kolaylaştırmak için ikinci bir emre kadar serbest kıyafet uygulamasına geçildiği duyuruldu.

WEBTAPU ÜZERİNDEN YAPILACAK

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren kat irtifakı/ kat mülkiyetine ilişkin işlemler ile cins değişiklik işlemleri webtapu üzerinden başvurulara veya e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak yapılacak.

