  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milyonlarca liralık vurgunu tapu memurunun dikkati engelledi

Tapuda bu tuzağa dikkat! Milyonlarca liralık vurgunu tapu memurunun dikkati engelledi

Güncelleme:

Düzce'de sahte kimlikle arazi satmaya çalışan dolandırıcılık şebeksi, tapu müdürlüğündeki memurun dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları" kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında sahte kimlikle arazi satmaya çalışan 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Düzce'de M.B.U.G. isimli vatandaş, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'ndeki 3 dönümlük araziyi satın almak istedi. M.B.U.G. ile irtibata geçen ve 13 ayrı dolandırıcılık suç kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin sahte kimliğini çıkararak satış için 42 milyon liraya anlaştı.

Taraflar satış işlemleri için Düzce Tapu Müdürlüğü'ne gitti. İşlemler sırasında H.Ç., gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası vererek hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı. Ancak bu sırada Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur durumdan şüphelenerek işlemleri durdurdu.

Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan dövize çevrildiği tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu; araziyi sahte kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan 6 suç kayıtlı T.K. yakalandı. Ayrıca T.K. ile birlikte döviz bürosuna giden, kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan 22 suç kayıtlı L.G. de Sakarya'da gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, L.G. ile ortak hareket eden B.G.'yi Sakarya'da; dolandırıcılık organizasyonunu yönetenlerden biri olduğu belirlenen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan G.K.'yi ise İstanbul'da yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...
Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Genç kadına kaldırım taşıyla öldüresiye dayak! Tanınmaz hale geldi
Genç kadına kaldırım taşıyla öldüresiye dayak! Tanınmaz hale geldi
İstanbul Samatya Sahili'nde çıplak erkek cesedi bulundu
İstanbul Samatya Sahili'nde çıplak erkek cesedi bulundu
Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı
Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı
Dev market zincirinde sular durulmuyor: 141 kişinin işine son verildi
Dev market zincirinde sular durulmuyor: 141 kişinin işine son verildi
Etiketler düzce tapu müdürlüğü dolandırıcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de nesli 300 yıl önce tükenmişti; sayıları 130'a ulaştı! Türkiye'de nesli 300 yıl önce tükenmişti; sayıları 130'a ulaştı! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kazancının kaynağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kazancının kaynağını açıkladı Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! Doktor Didem'i ne dondurucu soğuk, ne de insan boyunu aşan kar durdurabildi! Doktor Didem'i ne dondurucu soğuk, ne de insan boyunu aşan kar durdurabildi! AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi! AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi!
DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru, altın ve gümüş için kritik uyarı! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru, altın ve gümüş için kritik uyarı! Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu! Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu! İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?'' İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?'' Uykularımızı kaçıracak uyarı: ''Asıl risk denizde değil karada, 7'den büyük deprem bekliyoruz'' Uykularımızı kaçıracak uyarı: ''Asıl risk denizde değil karada, 7'den büyük deprem bekliyoruz'' Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu... Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...