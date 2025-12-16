Tapudaki 20 milyon TL'lik dolandırıcılık son anda böyle engellendi

Denizli’de sahte kimlik ile 20 milyonluk arsayı satmaya çalışan dolandırıcı, ilçe tapu müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde yakalandı. Dolandırıcılık olayını ortaya çıkaran personele teşekkür belgesi verildi.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde bir şahıs Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 20 milyon liralık arsayı uygun fiyata satacağını emlakçılara duyurdu.

Emlakçıların aracılığıyla arsayı satacak şahıs ile bir inşaat firması anlaşma sağlayarak Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne başvurdu. İşlemler sırasında ilçe tapu müdürlüğü personelleri şahsın ibraz ettiği kimlik fotoğrafı ile sisteme kayıtlı fotoğraf arasında uyuşmazlık belirledi. Durumu Tapu Müdürüne ileten personelin uyarısı üzerine işlem durduruldu.

Yapılan detaylı incelemelerde şahsın sahte kimlik düzenleyerek, başkasına ait arsayı satmaya çalıştığı belirlendi.

Dolandırıcının gerçek arsa sahibi ile bir bağlantısının bulunmadığı, arsa sahibinin yurtdışında ikamet ettiği ve durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine dolandırıcı Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı.

20 milyonluk dolandırıcılığın önüne geçen personellere teşekkür belgesi verildi

20 milyon liralık dolandırıcılık memurların dikkati sayesinde engellendi. Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Bölge Müdürlüğümüze bağlı Merkezefendi Tapu Müdürlüğünde yapılan sahtecilik girişimi müdürlük çalışanlarının dikkat ve özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir hak kaybına ve hazine sorumluluğuna sebebiyet verilmeden önlenmiştir. Genel Müdürümüz Hakan Gedikli sahtecilik girişiminin tespitinde rol oynayan personele teşekkürlerini iletmiştir. Bölge Müdürümüz İlhan Özlü tarafından ilgili personele Teşekkür belgeleri verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

