  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tapudaki 20 milyon TL'lik dolandırıcılık son anda böyle engellendi

Tapudaki 20 milyon TL'lik dolandırıcılık son anda böyle engellendi

Tapudaki 20 milyon TL'lik dolandırıcılık son anda böyle engellendi
Güncelleme:

Denizli’de sahte kimlik ile 20 milyonluk arsayı satmaya çalışan dolandırıcı, ilçe tapu müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde yakalandı. Dolandırıcılık olayını ortaya çıkaran personele teşekkür belgesi verildi.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde bir şahıs Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 20 milyon liralık arsayı uygun fiyata satacağını emlakçılara duyurdu.

Emlakçıların aracılığıyla arsayı satacak şahıs ile bir inşaat firması anlaşma sağlayarak Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne başvurdu. İşlemler sırasında ilçe tapu müdürlüğü personelleri şahsın ibraz ettiği kimlik fotoğrafı ile sisteme kayıtlı fotoğraf arasında uyuşmazlık belirledi. Durumu Tapu Müdürüne ileten personelin uyarısı üzerine işlem durduruldu.

Yapılan detaylı incelemelerde şahsın sahte kimlik düzenleyerek, başkasına ait arsayı satmaya çalıştığı belirlendi.

Dolandırıcının gerçek arsa sahibi ile bir bağlantısının bulunmadığı, arsa sahibinin yurtdışında ikamet ettiği ve durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine dolandırıcı Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı.

20 milyonluk dolandırıcılığın önüne geçen personellere teşekkür belgesi verildi

20 milyon liralık dolandırıcılık memurların dikkati sayesinde engellendi. Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Bölge Müdürlüğümüze bağlı Merkezefendi Tapu Müdürlüğünde yapılan sahtecilik girişimi müdürlük çalışanlarının dikkat ve özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir hak kaybına ve hazine sorumluluğuna sebebiyet verilmeden önlenmiştir. Genel Müdürümüz Hakan Gedikli sahtecilik girişiminin tespitinde rol oynayan personele teşekkürlerini iletmiştir. Bölge Müdürümüz İlhan Özlü tarafından ilgili personele Teşekkür belgeleri verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İHA

text-ad
Etiketler dolandırıcı dolandırıcılık tapu tapu dolandırıcılığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz belli oldu Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz belli oldu Pahalıdan ucuza... İşte Türkiye'de satılan en uzun menzilli elektrikli otomobiller... Pahalıdan ucuza... İşte Türkiye'de satılan en uzun menzilli elektrikli otomobiller... Sosyal medyanın cesur fenomeni Umre'ye gitti, tesettüre girdi Sosyal medyanın cesur fenomeni Umre'ye gitti, tesettüre girdi İslam Memiş'ten hızlı düşen altın ve gümüş için kritik uyarı İslam Memiş'ten hızlı düşen altın ve gümüş için kritik uyarı Rıdvan Dilmen transfer bombasını patlattı: ''Lewandowski Süper Lig'e geliyor!'' Rıdvan Dilmen transfer bombasını patlattı: ''Lewandowski Süper Lig'e geliyor!'' İsmail Saymaz canlı yayında Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonucu sonrası isyan etti İsmail Saymaz canlı yayında Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonucu sonrası isyan etti Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli'' Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli'' Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı Bir ilimiz buz kesti; her yer dondu, uçaklar bile iniş yapamadı! Bir ilimiz buz kesti; her yer dondu, uçaklar bile iniş yapamadı! Akaryakıtta bugünkü indirimin ardından bir indirim daha geliyor! Akaryakıtta bugünkü indirimin ardından bir indirim daha geliyor!
Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Hande Erçel'in sürpriz yatırımıyla ortaya çıktı; Türkiye'yi terk ediyor! Hande Erçel'in sürpriz yatırımıyla ortaya çıktı; Türkiye'yi terk ediyor! Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor! İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor! Adı af olmasa da teröristlere ''af gibi'' düzenlemelerin ayrıntıları belli oldu Adı af olmasa da teröristlere ''af gibi'' düzenlemelerin ayrıntıları belli oldu Oya Başar'dan Levent Kırca'nın ölümünden yıllar sonra gelen itiraf! Oya Başar'dan Levent Kırca'nın ölümünden yıllar sonra gelen itiraf! Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Son 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı Son 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı