Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

TV programcısı ve ünlü tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ör tutuklandı.

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltı haberini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz."

Tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, savcılıkça ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ör, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Ör'ün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

"Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur"

Çiğdem Bayraktar Ör hakimlikteki ifadesinde, “29 Ocak 2025 tarihli paylaşım bana aittir. Fakat sormuş olduğunuz 24 Ağustos 2023 ve 16 Haziran 2022 tarihli paylaşımlar bana ait değildir. Ben 29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı Bolu'da meydana gelen otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle bu olaydan duyduğum üzüntü ile yaptım. Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bende o otelde kızımla birlikte kalacaktık. Normalde bizim de programımız iptal olmasa biz de burada kalacaktık. Son anda iptal ettik. Fakat bu durumdan ötürü kendimi şanslı sayamam. Bütün aile yangında vefat etti. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucundadır. Kayın biraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik bir etki yarattı. Depremde de yakınlarımdan kayıplar oldu. Olaylar üst üste geldi. 14 yaşında bir kızım vardır. Ona bakmak zorundayım. Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim. Yaşadıklarım arka arka geldi. Buna insani bir tepki gösterdim. Ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.