Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'e tutuklama talebi

TV programcısı ve ünlü tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ör, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltı haberini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz."

Tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, savcılıkça ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.