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  1. 10 Nisan 2017 18:15

Tarihi cadde trafiğe kapatılıyor !

İstanbul'un tarihi caddelerinden biri olan Aksaray'dan Beyazıt Meydanı'na uzanan Ordu caddesi yayalaştırılıyor...

Tarihi cadde trafiğe kapatılıyor !
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Tarihi Yarımada'nın en önemli caddelerinden biri olan ve üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray'dan Beyazıt Meydanı'na uzanan Ordu Caddesi'nin, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için proje hazırlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi, Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve devamında Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri'nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti. Bu projelerden en önemlisi araç trafiği ile birlikte tramvay yolunun da yer aldığı Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması olacak.

ÖNCE PROJE SONRA UYGULAMA YAPILACAK

Proje ihalesini, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım konularında çalışmalar yapan öğretim üyesi Oktan Nalbantoğlu'nun kurucusu olduğu şirket aldı. İhale şartnamesine göre projeler 23 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek. Firma söz konusu projeleri 1 milyon 298 bin 160 TL'ye hazırlayacak. 

DHA

cadde , aksaray , beyazıt , yarımada , istanbul