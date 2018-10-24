Tarihi eser operasyonunda iş adamına gözaltı

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 12 ilde düzenlediği operasyonda 14 bin tarihi eser ele geçirmişti. Operasyonda aralarında işadamı, heykeltıraş, sanat tarihçisi, müzayede salonu sahibi, sanat danışmanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Nitelik açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu olduğu belirtilen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık işadamı Onur Uğurlu hakkında da gözaltı kararı verdi. Polis Uğurlu'yu İstanbul'da gözaltına aldı. Uğurlu'nun sorgusu sürüyor.