SON DAKİKA
BAKAN AÇIKLADI ! İŞTE BEDELLİ ASKERLİKTE BAŞVURU SAYISI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ekim 2018 10:45

Tarihi eser operasyonunda iş adamına gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iş adamı Onur Uğurlu gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonunda iş adamına gözaltı
A+ A-

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 12 ilde düzenlediği operasyonda 14 bin tarihi eser ele geçirmişti. Operasyonda aralarında işadamı, heykeltıraş, sanat tarihçisi, müzayede salonu sahibi, sanat danışmanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Nitelik açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu olduğu belirtilen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık işadamı Onur Uğurlu hakkında da gözaltı kararı verdi. Polis Uğurlu'yu İstanbul'da gözaltına aldı. Uğurlu'nun sorgusu sürüyor.

Habertürk

tarihi eser , iş adamı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM