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Tarihi Gaziantep Kalesi depremde yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde tarihi Gaziantep Kalesi de yıkıldı.

Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Gaziantep’te 531 binada göçük oluştuğu belirtildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi. 

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GAZİANTEP KALESİ YIKILDI

Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde yıkıldı.

Kalenin Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.

Etiketler gaziantep kalesi deprem
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