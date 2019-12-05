Tarihi İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü

İstanbul'un Çatalca ilçesinin İnceğiz Köyü'nde bulunan, tarihi milattan önceki dönemlere kadar uzanan İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü. Mağaranın bakımsızlıktan harabeye dönen son durumunu gören ziyaretçiler şoke olduklarını ifade ettiler. Mağaranın duvarlarında bulunan spreyle yazılmış yazılardan ve çöp yığınına dönmüş durumundan rahatsız olan vatandaşlar mağaranın onarılması ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Tarihi mağara Yeşilçam'da birçok filme de konu olmuştu. Kemal Sunal'ın ‘Salako', ‘Davaro' gibi filmlerindeki bazı mağara sahneleri bu mağaralarda çekilmişti. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip İnceğiz Mağaraları şimdilerde terk edilmiş durumda.

'İnceğiz Mağaraları insan eliyle yapılmış en eski mağaralardan biri'

İnceğiz Mağaraları insan eliyle yapılmış en eski mağaralardan biri. İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinen yaklaşık tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Doğal yollarla oluşmuş kaya kovukların sonraki yıllarda insanlar tarafından işlenmesi, büyütülmesi sonucu 4-5 katlı bir apartman dairesi gibi birçok odadan oluşuyor. Tarihi ise M.Ö. 5500 yıllarına kadar iniyor. Mağarayı dikkatli gözlerle incelediğinizde doğal yollarla oluşmuş ilk kovukları ve daha sonra büyütülüp değişik amaçlarla kullanılmış odaları görmeniz mümkün.

“Ne zaman gelsem burayı pislik içinde görüyorum”

İnceğiz Mağaraları'nın kötü durumda olduğunu belirten Burak Kurt, “Ne zaman gelsem burayı pislik içinde görüyorum. İnsanlar yediklerini içtiklerini yerlere atıyorlar. Şu anda da temiz görmedim. Bir çöp kutusu koymuşlar ama hepsini doldurmuşlar. Burada eski Türk filmlerinin çekildiğini de biliyorum. Kemal Sunal'ın Davaro filmi burada çekildi. Kötü bakılmış. Buraya önlem almaya çalıştılar aşağıya güvenlik koydular ama hiç fayda etmedi. İnsanlar buraya akşamları gelip içki içiyorlar. Duvarlara yazı yazıyorlar. Bunun önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin artırılması lazım” diye konuştu.

“Gençler aşklarını dağa taşa kazıyor bence gönüllerine kazısınlar”

Tarihin korunması gerektiğini söyleyen Murat Aktuğ, “Burası tarihimiz. Ben Kemal Sunal'ın filminin çekildiği yer olarak biliyorum. Onun için burayı görmek ziyaret etmek için geldim. Duvarlarda bir sürü yazı var. Tarihimizi korumamız lazım. Milli değerlerimizi korumamız lazım. Hiç hoş değil gençler aşklarını dağa taşa kazıyor ama bence gönüllere kazısa daha iyi olur. Madem burası bizim tarihimiz, gece ve gündüz çalışabilecek güvenlik görevleri konulsa çok güzel olur” dedi.

Çöp yığınına dönen İnceğiz Mağaraları havadan görüntülendi.



