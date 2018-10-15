Tarihi İpar Köşkü satışa çıkarıldı

Kadıköy Çiftehavuzlar'daki tarihi İpar Köşkü 45 milyon dolar bedelle satışa sunuldu.

Çiftehavuzlar'da yaklaşık 118 yıllık bir geçmişe sahip İpar Köşkü, yıllardır metruk halde boş duruyor. Büyük Kulüp'e komşu olan köşk, 12 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.

Satışını gerçekleştirecek olan gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ” Köşk için istenilen para 45 milyon dolar. Rusya’dan, Kuveyt’ten ve Türkiye’den de ilgilenen müşterilerim var”dedi.

İpar Köşkü’nün birinci dereceden tarihi eser olduğunu söyleyen Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Bir dönem sık sık danslı davetlerin verildiği bu köşkün dışı gibi içi de heybetli, 20 oda 4 salon ve 18 banyo bulunuyor. Bir de aynı arsa içerisinde iki köşk daha var, toplam 2700 metrakere kapalı alan, yani bu fiyatı veren üç köşkün sahibi oluyor ” bilgisini verdi.

Üç kez el değiştirdi

İpar Köşkü, 1901 yılında, Cemil Paşa (Topuzlu) tarafından mimar Vallaury’e yaptırılmıştı. Bu yüzden uzun yıllar “Cemil Topuzlu Paşa Köşkü” diye bilindi. Köşk, 30 dönümlük bir arazi içerisine, art nouveau tarzında inşa edilmişti. Köşk, 1931 yılında Türkiye’nin ilk sanayicilerinden şeker kralı Hayri İpar’a satıldı. 1960 askeri darbesinde yurtdışına kaçmak zorunda kalan Hayri İpar, köşkü önce çocukları üzerine kaydettirmesine rağmen, ölümüne yakın kararını değiştirip karısı Emine Tevhide İpar’a devretti.

Abidin Cevher Özden(Banker Kastelli) , Emine İpar’a yaklaşmayı başarıp, 1980 yılında köşkü üzerine geçirdi. O sırada oğul Ali İpar, 6 ay önce annesinin hacir altına alınması davası açtığını belirterek, işlemlerin durdurulması için mahkemeye başvursa da dava sonuçlanana kadar Özden, köşkün mülkiyetini aldı.

Özden, 1980 yılında 70-90 milyon lira edecek İpar Köşkü’ne 175 milyon lira ödeyerek satın aldığını, imar izni olmadığı için amacının ailesiyle burada oturmak olduğunu belirtse de, 1986 yılında Kadıköy Belediyesi’nden köşk için imar izni çıkarttı. Köşkün ıhlamur, çınar, kestane ve çam ağaçları içindeki geniş bahçesinde bir anda 6 katlı 6 blok yükseliverdi. 1997 yılında bir kez daha el değiştiren köşkün yeni sahipleri ise Şadan Kalkavan ve Mehmet Nazif Günal oldu.