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Tarihi kale kalıntılarını betona gömdüler

Tarihi kale kalıntılarını betona gömdüler

Samsun'da AK Partili Belediye'nin "koruma altına alınacak" dediği 830 yıllık tarihi kalenin kalıntılarının üstüne beton dökülerek meydan yapıldı.

AK Partili eski Büyükşehir Belediye Başkanı şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yaklaşık 10 yıl önce yapımına başlanan ve 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan Saathane Meydanı Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında Danişmentliler zamanında 1192 yılında yapıldığı belirtilen kaleye ait kalıntılar bulundu.

Proje kapsamında bölgede bulunan tarihi yapılar aslına uygun restore edilirken, bulunan kale kalıntılarının üstleri de camla kaplanarak hem koruma altına alınacağı hem de turizme kazandırılacağı açıklandı.

31 Mart seçimlerinde koltuğu devralan AKP’li Mustafa Demir'de Saathane Meydanı Projesine devam etti. Bölgede bulunan tarihi cami, hamam ve binaların bir kısmının restorasyon işleri tamamlandı. Ancak 830 yıllık kaleye ait kalıntıların üstleri camla kapatılmadı.

Bölgeyi tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Demir, kalıntıların üstünü önce kumla kapattırdı. Sonra beton döktürüp üstüne meydan yaptırdı.

(Kaynak)

Etiketler ak partili belediye belediye tarihi kale kalıntıları tarihi skandal
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