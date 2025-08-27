  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon

Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon

Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon
Güncelleme:

İstanbul'da Kapalıçarşı'daki 23 iş yerine düzenlenen kaçak pırlanta operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, Bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı. Operasyonda 23 iş yeri aranırken, 40 şüpheli de gözaltına alındı.

Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi. 

İHA

text-ad
Etiketler Kapalıçarşı istanbul kaçak pırlanta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu
Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus! Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus!