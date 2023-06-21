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Tarım arazine yapılan lüks villa yerle bir edildi

Tarım arazine yapılan lüks villa yerle bir edildi
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Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, 5 dönümlük tarım arazisine yapılan kaçak lüks binayı yıktı.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, verimli tarım arazilerini kaçak yapılarla talan etmek isteyenlere göz açtırmıyor. Özellikle kentin kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapma maksatlı izin alınarak başlayan, sonrasında fabrika ya da konut yapılan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yıkılıyor.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimleri sırasında tesbit edilen Fadıllı Mahallesi’ndeki lüks konut da bunlardan biri oldu. 5 bin metrekarelik tarım arazisi üzerine yapılan kaçak yapı, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yıkılarak yerle bir edildi. 120 metrekare taban alanına sahip iki katlı lüks yapıda, mülk sahibinin itirazlarına rağmen geniş güvenlik önlemleri altında yıkım kararı uygulandı. Yetkililer yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

İHA

Etiketler tarım arazisi nilüfer belediyesi kaçak yapı
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