  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tarım Bakanlığı istilacı türlere karşı harekete geçti

Tarım Bakanlığı istilacı türlere karşı harekete geçti

Tarım Bakanlığı istilacı türlere karşı harekete geçti
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekosistemi korumak adına Ulusal İstilacı Yabancı Tür (UİST) Listesi oluşturma kararı aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ile Yönetimi Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; istilacı yabancı türlerin ülkeye kasıtlı ve kasıtsız girişinin ve yayılımının önlenmesi ile etkin şekilde yönetilmesi için Ulusal İstilacı Yabancı Tür (UİST) Listesi oluşturulacak. Bu liste düzenli olarak güncellenecek. Listeye bir türün dahil edilebilmesi için bilimsel ve teknik kanıta dayalı olarak, ülke sınırları içinde yabancı tür olduğu, mevcut koşullarda ve öngörülen iklim değişikliği koşullarında karasal ve sucul ortamlarda yaşayabilir popülasyon oluşturmaya, çevrede yayılmaya veya yaşamaya elverişli olduğu tespit edilecek.

LİSTE İNTERNETTE YAYIMLANACAK

Liste, Sucul İstilacı Yabancı Türler Teknik Danışma Grubu ile Karasal İstilacı Yabancı Türler Teknik Danışma Grubu tarafından hazırlanacak ve Ulusal İstilacı Yabancı Türler Komisyonu'na sunulacak. Komisyonun belirlediği UİST Listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak. Listede yer alan istilacı yabancı türler, transit olarak taşınamayacak ve ülke sınırları içine sokulamayacak, kapalı muhafaza dahil herhangi bir yerde bulundurulamayacak, üretilemeyecek, büyütülemeyecek ve yetiştirilemeyecek. İmha için özel tesislere taşınması hariç taşınamayacak, ticarete konu edilemeyecek, satılamayacak, trampaya konu edilemeyecek veya kullanılamayacak, çevreye salınamayacak.

KAÇMA YA DA YAYILMA DURUMUNDA ACİL DURUM PLANI UYGULANACAK

Listede yer alan istilacı türler konusunda bilimsel ve tıbbi çalışmalar için üniversiteler, araştırma enstitüleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, komisyon tarafından izin verilecek. Komisyon, danışma grubunun uygun görmesi halinde, listedeki türler için üstün kamu yararı ve zaruret olması durumunda istisnai faaliyet izni verebilecek. Kaçma ya da yayılma durumunda derhal acil durum planı uygulanacak. Acil eylem planları, danışma grupları tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak ve komisyon tarafından onaylanacak.

DKMP İZLEME SİSTEMİ KURACAK

İstilacı türlerin ülke içinde varlığını tespit etmek ve yayılmasını önlemek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) UİST Listesi'nin yayımlanmasının ardından 36 ay içerisinde araştırma, izleme ya da diğer usuller yoluyla istilacı yabancı türlere ilişkin verilerin toplanması ve kayıt altına alınması için izleme sistemi kuracak. (DHA)

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Etiketler tarım ve orman bakanlığı uist istilacı yabancı türler listesi biyoçeşitlilik koruma tarımda yeni dönem çevre haberleri haber3 istilacı türlerle mücadele
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı