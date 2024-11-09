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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri açıkladı

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri açıkladı
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Tarım Kredi Kooperatif Market, 9-15 Kasım tarihleri arasında indirimli satılacak ürünleri açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni kampanyası 9-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. 

Belirlenen tarihler arasında birçok fırsat indirimleri yer alıyor.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu:

Tarım Kredi Kooperatif Market, 9-15 Kasım tarihleri arasında indirimli satılacak ürünleri açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatif Market, 9-15 Kasım tarihleri arasında indirimli satılacak ürünleri açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatif Market, 9-15 Kasım tarihleri arasında indirimli satılacak ürünleri açıkladı.

Etiketler tarım kredi kooperatif market indirim kataloğu indirimli ürünler
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