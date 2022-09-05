Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde 13 milyon TL'lik skandal

Vatandaş rekor üstüne rekor kıran enflasyon nedeniyle ay sonunu getiremezken, Tarım Kredi Kooperatifleri Markterleri’nde ağustos ayında 13 milyon liralık ürünün yapılan hata sonucu imha edildiği ortaya çıktı.

Milli Gazete'den Saadettin İnan'ın haberine göre, ağustos ayı içinde Tarım Kredi Marketlerin iade ambarlarında bulunan ürünlerden 13 milyon 88 bin 788 liralık ürünün yerinde imha edildiği ortaya çıktı.

Stok takibinin iyi yapılmamasından dolayı tam 13 milyon lira tutarında bir ürünün imha edilmesi, gıdada yaşanan büyük skandalı gözler önüne serdi.

Zincir marketlerde böylesine bir imha rakamının yaşanmasının mümkün olmadığının altı çizilirken, Tarım Kredi Marketlerde yaşanan bu skandala rağmen hiç kimsenden hesap sorulmaması da dikkat çekiyor.

Milli Gazete’nin ulaştığı verilere göre, Tarım Kredi Marketlerin depolarında Ağustos ayında yerinde imha edilen ürün miktarının tutarı 13 milyon 88 bin 788 lira. En büyük yerinde imha miktarı 7 milyon 161 bin lira ile İstanbul Anadolu Depo’da gerçekleşirken, bu depoyu sırasıyla; İzmir Depo 1 milyon 596 bin 983 TL, Mersin Tarsus Depo 1 milyon 065 bin 923 TL, Ankara Depo 702 bin 265 TL, İstanbul Avrupa Depo 550 bin 855 TL, Bursa Depo 363 bin 803 TL, İzmir Menemen Depo 311 bin 142 TL, Konya Depo 274 491 TL, Antalya Serik Depo 373 bin 076 TL, Sivas Depo 298 bin 814 TL, Samsun Depo 124 bin 122 TL, Diyarbakır Depo 145 bin 977 TL ve Erzurum Depo 119 bin 324 lira ile takip etti.

Milli Gazete