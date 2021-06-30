Tarım Makineleri Çeşitleri Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

Tarımda makineleşme insan hayatını önemli derecede kolaylaştırmıştır. İnsanoğlu ilk önce küçük aletlerle başlamış ve daha sonra makineleşmeye doğru ilerlemiştir.

Tarım makineleri sayesinde toprak işlemek, ekim yapmak, dikmek ve hasat etmek çok daha basit bir hale gelmiş ve insan gücüne olan gereksinimi önemli miktarlarda azaltmıştır. Tüm bu işlemleri yapmak için farklı tarım makineleri tercih edilir.

Tarım Makineleri Neden Kullanılır?

Tarım ürünleri insanların temel ihtiyaçlarını oluşturur. Bu ihtiyaçları karşılamak için tarım yapmak gerekir ancak bu aşamada çiftçilere çok büyük bir iş düşer, tarım makineleri çiftçilerin ve toprak işçilerinin en büyük yardımcılarıdır. Toprağı tarıma hazırlama, ekme, biçme ve hasat yapma amacı ile kullanılan tarım makineleri aynı zamanda toprak işleme, gübreleme ve bakım için de tercih edilirler. Tarım makineleri yapılacak işleme göre kategorilere ayrılırlar.Tarım makineleri toprak işleme makinesi, ekim/ bakım/ gübreleme makinesi, hayvansal üretim makinesi, hasat - harman makinesi olmak üzere dört farklı kategori olarak incelenebilir. Ekim/ bakım / gübreleme makineleri üreticinin istediği tohumları belirli aralıklarla kolay bir şekilde dikmeye yardımcı olur. Bu makine tipleri son derece hassas bir şekilde çalışır ve farklı boyutlara sahip olarak üretilir. Toprak işleme makineleri ise toprağı tohum için hazırlamayı sağlayan makinelerdir. Hayvansal üretim makineleri hayvancılık yapanlar için yem karıştırma, gübre dağıtma ve balya yükleme gibi amaçlarda kullanılırlar. Hasat harman makineleri, balya yapma ve balya toplama gibi işlemlerde tercih edilen tarım makineleri arasında yer alır. Hasat harman makineleri de kendi aralarında farklı özelliklere sahip olmasına göre ayrılmaktadır.