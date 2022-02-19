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Tarkan 'Geççek' ile herkesi geçti: Dünya sıralamasında 1 numara

Tarkan 'Geççek' ile herkesi geçti: Dünya sıralamasında 1 numara

Tarkan'ın hayranları tarafından merakla beklenen 'Geççek' adını verdiği parçası ilke gündeme bomba gibi düştü.

Son albümü "Yolla"yı 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in yankıları sürüyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO
'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu.

TWİTTER'DA DA İLK SIRADA
Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına hareketli bir parça ile çıkan Tarkan, Twitter'da da çok konuşulanlar listesinde 1. sırada yer alıyor.

Etiketler tarkan geççek şarkı dünya
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