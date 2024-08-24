Tarlada 130 liradan satılan fındık 60 liraya düştü

Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'de, çiftçiler kahverengi kokarca tehdidiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda tarlada kilogramı 130 liradan satılan fındık, şu sıralar 60 liraya kadar düşmüş durumda.

Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye'de, fındığın başkenti olan Ordulu çiftçiler zor günler yaşıyor.

Bu yıl bakanlık tarafından duyurulan fiyatlar çiftçileri memnun etmezken, bu durumun üzerine tarlalara 'kahverengi kokarca' korkusu çökmüş durumda. Fiyatları bir hafta içerisinde 130 liradan 60 liraya kadar gerileten kokarcalar, çok sayıda fındığın bozulmasına neden oluyor.

YA KİMSE ALMIYOR YA DA YARI FİYATINI VERİYORLAR

Üreticiler, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle çürüyen fındıklarını ayıklamak ve yüksek fiyata satabilmek adına 30 dereceye ulaşan sıcağın altında fındıklarını seçerek, çürüklerinden ayırmaya çalışıyor. Üreticiler, bölgelere göre fındıklarını satmaya da zorlandıklarını, bazı manavların hiç satın almadığını ve bazılarının ise düşük fiyat verdiğini belirtiyor.

FINDIK ÜRETİCİSİ BÜYÜK ZARARDA

Fındık üreticisi Emine Telci, kahverengi kokarcanın zarar verdiği fındıkları seçmeye çalıştıklarını, bu sayede fındıklarını yüksek fiyata satmayı hedeflediklerini söyledi. Telci, “Zarar çok, 500 kilogram fındıkta 2 teneke çöpe attık. Seçmemiz gerekiyor çünkü bu insanları zehirler, sattığımız yere de ayıp olur. Bu nedenle zararlı fındıkları temizlemeye çalışıyoruz. Bazı noktalarda çok fazla zarar var. Manavların giden fındıkları geri gönderdiklerini duyduk. Arkadaşımızın fındığını harmana geri dökmüşler, zarar o derece büyük. Biz işçiye toplattık ve kişi başı bin 500 TL yevmiye verdik. Şu an zarardayız” dedi.