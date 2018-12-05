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  3. 05 Aralık 2018 13:33

Tarlada para etmeyince sokağa çıktı; ayda 11 bin TL kazanıyor !

Kilosunu 1,25 TL'den aldığı şeker pancarını haşlayarak 5 TL'ye satan seyyar satıcı günde 100 kilo satarak 375 lira gelir elde ediyor. Kazancını aylığa vurduğunda 11 bin 250 TL ediyor.

Tarlada para etmeyince sokağa çıktı; ayda 11 bin TL kazanıyor !
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Şeker fabrikalarının özelleşmesi nedeniyle çiftçilerin satmakta zorlandığı şeker pancarı, Adana'da kilosunu 5 TL'ye satan seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, günde ortalama 70-100 kilo şeker pancarı sattığını söyledi.

TARLADA PARA ETMEDİ

Adanalı seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, kilosunu 1,25 TL'den aldığı şeker pancarlarını haşlayarak kilosunu 5 TL'den sattığını söyledi. Şeker pancarının şeker hastalığına, karaciğere ve bağırsaklara iyi geldiğini belirten bir yazı astığı tablasında günde ortalama 70-100 kilo satış yaptığını kaydeden Kara, "Şeker pancarı tarlada para etmedi ama tablada satıyoruz. Çiftçi için durum kötü. Para etmiyor, ürünleri hep dökmüşler. Bunun çapası var, sökümü var. Köylü kan ağlıyor fakat ucuz aldığımız için satıcıya iyi oldu. İsteyene 1 TL'lik veriyoruz, isteyene kiloyla satıyoruz" dedi.

Şeker pancarına ilgi gösteren vatandaşlardan Halil Ateş ise pancarın doğal şeker yerine geçtiğini belirterek, "Çaya atacağına böyle yiyeceksin" diye konuştu.

şeker pancarı
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