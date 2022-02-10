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Tarsus’ta evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Tarsus’ta evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangında Mustafa Ö.(81) hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangında Mustafa Ö. (81) hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokakta 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ö., iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Ağır şekilde yaralanan Ö., evden çıkamadı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Ö. da evden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ö.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

 

Etiketler yangın mersin
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