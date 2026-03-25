  Tartışma yaratan kripto varlık düzenlemesinde geri adım

Türkiye'ye yatırımcıların merakla beklediği kripto varlık düzenlemesinde değişiklik sinyali geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifindeki bazı maddelerin kamuoyundaki hassasiyetler doğrultusunda değiştirileceğini açıkladı.

Meclis gündemine gelen ve tartışmalara neden olan kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik kanun teklifindeki bazı maddelerin değiştirilmesine karar verildi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklara yönelik vergi düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İleri, "TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili çalışmalarımız sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine sunacağımızı paylaşıyor, sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

 

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler TBMM kripto varlık vergisi kanun teklifi
